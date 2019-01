Im Juni wurden die Studentinnen in Olching dabei erwischt, wie sie Paprika, Salatköpfe, Obst, Joghurtbecher, Streichkäse und einen frisch gepressten Grapefruit-Saft aus den Müllcontainern hinter einem Edeka-Markt geholt haben. Deshalb mussten sie sich wegen eines „besonders schweren Fall des Diebstahls“ vor Gericht verantworten. Denn: Das deutsche Strafrecht bewertet auch Müll als Eigentum. „Damit macht es keinen Unterschied, ob jemand eine Birne aus dem Müll oder eine teure Luxusuhr aus dem Regal an sich nimmt“, kritisierte der Anwalt Max Malkus. Durch den öffentlichen Druck hatte Edeka die Strafanzeige zurückgezogen und auch die Staatsanwaltschaft hatte das ursprüngliche Strafmaß reduziert. Aber nach dem Gerichtsverfahren bleibt es dabei: Containern ist in Deutschland illegal, Franzi und Caro sollen 225 Euro Strafe zahlen und jeweils acht Sozialstunden leisten. Allerdings ist die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.