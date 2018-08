Kokosöl, so erzählen sich Hobby-Ernährungsexperten oft in ihren WG-Küchen, ist das gesündeste Öl überhaupt, ein echtes „Superfood“. Wer das isst, so glaubt man inzwischen, dem kann nur noch wenig passieren. Denn der ist gesund, schlank und fit, der hat sein Leben im Griff. Das Öl, so schreibt beispielsweise die Seite kokosoel.info könne nämlich Krankheiten vorbeugen und helfe außerdem in nahezu jeder kosmetischen Frage. Tatsächlich scheint Kokosöl aber nur eine Superkraft zu haben: einen 50-minütigen Vortrag an der Albert-Ludwigs-Universität zum Youtube-Hit zu machen.