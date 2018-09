Isst du denn immer so viel?

Ja, das ist tatsächlich normal für mich. Ich trainiere viel und folge einem Ernährungsplan, nachdem ich die meiste Zeit des Tages nichts esse und in bestimmten Zeitfenstern, lange ich dann eben ordentlich zu. In normalen Restaurants schaue ich, dass ich mir die größten Portionen aussuche, oder ich bestelle direkt zwei. Aber Probleme gab es noch nie, auch nicht bei anderen „All you can eat“-Restaurants.