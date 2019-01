Die Tiere, die später von KFC und Co. zu handlichen, appetitlichen und meist frittierten Häppchen verarbeitet werden, leben wie insgesamt 40 Milliarden andere Hühner weltweit in Massentierhaltung. Die meisten von ihnen leiden unter Platzmangel. Sie werden so gezüchtet, dass sie extrem schnell schlachtreif sind, ihre Brust wird so schwer, dass die Beine den eigenen Körper kaum tragen können, heißt es in dem Report. Weiterhin kritisiert WAP Käfighaltung, unnatürliche und langweilige Umgebung und unnatürliches Licht.