Diese Beobachtung erklären sich die Forscherinnen wie folgt: Wenn Männer an Sex mit Frauen denken, dann handeln sie so, dass sie selbst für Frauen begehrenswerter werden. Sie gingen laut den Forscherinnen deshalb oft größere Risiken ein, verhielten sich hilfsbereiter als sonst – oder wollten einen gewissen Status suggerieren. Und da käme dann das Fleisch ins Spiel: Das nämlich sei immer noch ein Statussymbol für Männer. So hatte das zumindest ein erster Teil der Studie ergeben.