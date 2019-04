„Preislich können wir uns natürlich nicht mit den Discountern wie Netto und Aldi messen. Unser Segment ist eher das von beispielsweise Alnatura“, weiß auch Max. Er erklärt, warum das so ist: „Viele denken: ‚Ich zahle nicht für die Verpackung mit, also muss das Produkt günstiger sein.’ Aber das ist ein Trugschluss. Die Kosten, um eine Ware unverpackt anbieten zu können, sind viel höher.“ Im Unverpackt-Laden fallen mehr Arbeitsschritte an. Zum Beispiel das Vorsortieren der losen Ware und die Reinigung der Behältnisse zum Mitnehmen. Günstige Lebensmittelmärkte bekommen ihre Ware verpackt und müssen sie einfach nur noch ins Regal räumen.