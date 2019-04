In Frankreich gilt das Namensverbot bereits seit vergangenem Jahr. „Die Leute müssen wissen, was sie essen“, sagt der zuständige französische Abgeordnete Eric Andrieu. Und auch 80 Prozent des EU-Landwirtschaftsausschusses stimmten für eine eindeutigere Namensnennung. Worte wie „Steak“, „Wurst“, „Schnitzel“ und „Burger“ sollen ausschließlich für tierische Produkte herhalten. „Wir sollten das Wort „Steak“ auch nur für ein richtiges Steak verwenden“, so Andrieu. Die Fleischlobby sei nicht involviert. Es gehe dem Ausschuss um gesunden Menschenverstand und das Interesse der Verbraucher. Seit 2017 gibt es so ein Namensverbot in der EU bereits für vegetarische „Milch“-Produkte. Die „Sojamilch“ steht seitdem zwar noch neben der Milch im Supermarkregal, darf so aber nicht mehr heißen.