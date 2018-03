„Meine Vegetarier-Ideologie hat mir einiges verbaut“

jetzt: Du kommst aus einer italienischen Familie, in der Hackbällchen und Bolognese heilig waren, mit dem Studium wurdest du radikale Vegetarismus-Aktivistin. Sieben Jahre später hast du dein erstes Hühnchen selbst zerlegt. War Vegetarismus für dich nur eine rebellische Phase?

Marissa Landrigan: Technisch gesehen war es das, aber ich habe in dieser Zeit sehr viel über bewusstes Essen gelernt, was bis heute anhält. Obwohl ich heute wieder Fleisch esse, ist es nicht der Mittelpunkt meiner Mahlzeiten. Als radikale Vegetarierin habe ich nur schwarz-weiß gedacht: Fleisch war schlecht, Gemüse gut. Aber so einfach ist es nicht. In Wahrheit habe ich lange Zeit verdrängt, was in den ganzen Ersatzprodukten eigentlich drin ist oder wo das Gemüse herkommt und wie da die Produktionsbedingungen aussehen.