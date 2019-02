Wie wollt ihr nun weiter vorgehen? Die Unterschriftenaktion hat ja zur Durchsetzung eures Ziels offenbar nicht ausgereicht.

Wir verlagern den Druck, den wir auf die Hallenbetreiber gemacht haben, nun auf Öffentlichkeit und Politik. Wir wollen auf die Straße gehen und aktiv protestieren. Wir sind da ja in ganz Deutschland im Austausch, haben einige Aktionen geplant, teilweise auch guerillamäßig, weswegen ich noch nicht so viel erzählen kann. Außerdem stehen wir natürlich auch mit unseren Kolleginnen in den USA in Verbindung, eine davon wird nach Deutschland kommen, um uns zu unterstützen. In Australien haben Politikerinnen bereits zusammengefunden, um ein Einreiseverbot zu fordern. Ich frage mich, warum das in Deutschland so schwer sein soll?