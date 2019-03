Die romantische Langzeit-Zweierbeziehung ist nämlich, historisch betrachtet, ein sehr junges Konstrukt. Die Idee von der Ehe und damit der Monogamie entstand tatsächlich erst vor etwa 10 000 Jahren, zu der Zeit nämlich, in der die Menschen sesshaft wurden. „Vor einer Ewigkeit!“, werden manche von euch jetzt denken. Und dabei vielleicht vergessen, dass 10 000 Jahre im Vergleich zu der rund zwei Millionen Jahre andauernden Geschichte der Gattung Homo nicht mehr sind als ein lautloser Furz. Die längste Zeit seiner Existenz lebte der Mensch in Gruppen zusammen, in denen generöses Teilen aller vorhandener Ressourcen — inklusive Sexualität — als überlebenswichtig galt. Jetzt aber, da es plötzlich Besitz und Besitzer gab, musste geregelt werden, wer den Acker denn nun erbt. Und das sollte eben möglichst nicht das Balg des Nachbarn sein. Vor allem für Frauen war nun Monogamie angesagt, damit die väterliche Linie geschützt war. Die lebenslange Ehe war also vielmehr wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zwängen unterworfen, als der Idee von Liebe. Vor allem für die Männer gab es darüber hinaus aber noch Konkubinen, Geliebte und Prostituierte, denn Leidenschaft, das wusste man schon immer, hat nicht unbedingt etwas mit dem Menschen zu tun, der zu Hause auf einen wartet. Das beweisen auch die Kulturerzeugnisse unserer westlichen Welt, angefangen beim Minnesang und aufgehört beim Hollywoodfilm, in denen große Gefühle grundsätzlich außerhalb des (ehelichen) Langzeithafens explodieren.