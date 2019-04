Nein, ich bin keineswegs dafür, sich gegenseitig die Beschaffenheit fremder Genitalien zu erzählen oder vorzumachen, was der andere für ein lustiges Gesicht macht, wenn er kommt. Aber gegenüber dem Menschen, der uns am nächsten steht, alles auszusparen, was uns an so einer Begegnung berührt hat, im Guten wie im Schlechten, das ist der Beginn des berühmten Nebeneinanderherlebens. Ein Zustand, den niemand von uns freiwillig erreichen will. Ganz abgesehen davon, dass Ungesagtes sowieso immer unter der Oberfläche vor sich hin- und in die Beziehung hineinbrodelt, ob wir wollen oder nicht. Dann lieber gleich raus damit!