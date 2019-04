Dabei war es doch so lange gut gegangen! Und das sollte es auch weiterhin. Mein erster Impuls war also: Rückzug. Wenn ich weniger Action hätte, bräuchte sich mein Mann ja auch nicht mehr schlecht zu fühlen, so meine Rechnung. Also bot ich — heldenhaft, wie ich fand — an, die Affäre, an der ich gerade dran war, runterzufahren. „So ein Quatsch“, fand mein Mann. „Das ist doch nicht deine Schuld, wenn ich hier versauere.“ Und statt mich darin zu bestärken, mein eigenes Glück seinetwegen ein Stück weit zu beschneiden, fing er an, nachzudenken. Warum da wohl grade nichts lief. Was er eigentlich in seinem Leben vermisste. Und warum er es unbedingt brauchte. Kurz zusammengefasst kam bei diesem Prozess heraus, dass es ihm „nur“ um die Bestätigung ging, eine geile Sau zu sein. Und dass er sich die auch genauso gut in seinem Job holen könnte.