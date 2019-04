In meinem konkreten Fall hieß das, mir meine fürchterliche Angst vor dem Verlassenwerden einzugestehen. Es hieß, zu weinen und zu schreien, bis ich nicht mehr konnte. Es hieß, mich meinem Mann ganz anzuvertrauen in meiner Hilflosigkeit, meinem Kleinsein, meinem Gefühl, nichts wert zu sein. Mich zu öffnen und mich weich zu machen. Dieser Prozess ist noch nicht vorüber, und vielleicht wird er das nie sein. Denn dieses Gefühl von „Auf keinen Fall werde ich genügen“, das schleppe ich schon so lange in mir herum, dass es so sehr zu mir zu gehören scheint wie mein einer Zeh, der nach einem Bruch so merkwürdig gewachsen ist.