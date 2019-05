Damit wären wir auch schon bei Platz zwei unserer Bedürfnisse: der Arbeit. Ein voller Kühlschrank für fünf Personen erfordert einigen Aufwand, darum sind für mich Dates (außer die mit meinem Mann) in der Zeit von neun bis vier tagsüber tabu. Gerade anfangs habe ich das nicht so strikt getrennt, musste aber einsehen, dass sich ein Mittagspausen-Schäferstündchen gern mal so weit ausdehnt, dass es — so schnell kannste gar nicht gucken — plötzlich Nachmittag und Kinderabholzeit ist. Und so etwas ist es mir dann echt nicht wert, mich abends nochmal an den Schreibtisch zu quälen.