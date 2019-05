Das war nicht immer so. Gerade in den ersten Jahren unserer offenen Beziehung wollten wir unbedingt vermeiden, dass die Kinder etwas davon mitbekommen. Schließlich ging unser Sexleben sie nichts an, und wer weiß, nachher würde es sie noch irgendwie traumatisieren. Bis Kind Nr. 1, damals acht, durch einen Zufall mitbekam, dass ich einen Bekannten datete. Und sofort alles darüber wissen wollte, was das denn nun bedeuten könnte, inklusive „Trennt ihr euch jetzt?“. Aus unserem trennungsgeplagten Umfeld kannte es bisher eben nur diese eine Version von außerehelicher Verliebtheit: Mutti und Vati leben glücklich zusammen, bis jemand Neues kommt. Dann kommt der große Krach und irgendwer zieht aus. Die Frage, warum andere Menschen nichts an der Liebe ihrer Eltern zueinander änderten, dominierte unsere Gespräche über Monate. Am Ende verschwand die Verunsicherung unseres Kindes, seine Neugierde blieb.