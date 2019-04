Seit über einem Jahr gibt es außerdem L., und mit ihm die erste, wirklich verbindliche Beziehung in all der Zeit. Da probieren wir gerade noch rum, wie es uns allen damit gutgehen kann. Mein Mann und er kennen sich über unseren gemeinsamen Bekanntenkreis und sind zum Glück entspannt miteinander — ohne sich im Geringsten als Konkurrenz zu betrachten. Ich hingegen komme regelmäßig an meine Grenzen, wenn es darum geht, auch für L. eine „gute“ Freundin zu sein, ihn zu unterstützen oder mit ihm Zeit zu verbringen. Und dann ist da noch die sensible Frage, inwiefern wir uns noch weitere Abenteuer erlauben können. Ich will die maximale Offenheit in alle Richtungen, L. möchte am liebsten exklusiv in unserer jetzigen Dreier-Konstellation bleiben — ein Konflikt, der so oder so ähnlich auch in jeder anderen Beziehung auftauchen könnte.