An Heiligabend mit Freunden saufen gehen oder daheimbleiben?

Auf der anderen Seite hat sich ein anarchistischer Gegentrend entwickelt: Saufnachten atmet den modernen Zeitgeist, alles Traditionelle zu boykottieren. Beim Saufnachten-Trend wird dieser Effekt dadurch erreicht, dass in Elektroclubs oder Bars das allnächtliche Feierhamsterrad weitergedreht wird.

Saufnachten ergibt also nur über die Abgrenzung zum ursprünglichen Heiligabend Sinn. Man findet es geil, dass die Ruhe durch lautes, besoffenes Feiern gebrochen wird. Man ist gegen die Weihnachtstradition, aber voll auf Linie der rastlosen Moderne. Warum? Schwer zu sagen, denn jeder fände wohl Familienmitglieder oder Freunde, mit denen es sich gemütlich zu Hause aushalten ließe.

Der Eigenwert von Saufnachten beschränkt sich somit auf eine schwer greifbare „Grinchhaltung“ und würde der gemütliche Weihnachtsabend irgendwann komplett verschwinden, würde auch Saufnachten die weiße Flagge hissen. Es gäbe ja nichts mehr zum Dagegen-Sein. Der 24. wäre ein Tag wie jeder andere. Niemand würde dann auf die Idee kommen, ausgerechnet an diesem Tag feiern zu gehen.

Das Weihnachtsfest zu Hause aber braucht kein „Dagegen“. Es hat einen Eigenwert. Geschenke, gemeinsames Kochen und Plätzchen backen sind Rituale der Liebe. Nicht nur das! Weil wir diese Rituale schon seit Kindertagen kennen, kann nur zu Hause diese spezielle Weihnachtsgemütlichkeit entstehen. Und keine Sorge: Wenn Heiligabend in deiner Erinnerung immer scheiße war, weil du nie das ersehnte Playmobilpiratenschiff bekommen hast oder deine Eltern sich ständig gestritten haben, dann helfen eben die besten Freunden, den Schmerz von früher zu verarbeiten. Man sitzt zusammen, erinnert sich an traurige Weihnachtsfeste und tröstet sich, denn heute macht man es ja besser. Im intimen Beisammensein liegt das Potenzial, gemeinsam Freude in der Traurigkeit zu empfinden.

Wem das jetzt zu unkonkret ist, dem will ich abschließend helfen. Es geht, vereinfacht gesagt, um Lichter am Baum vs. sich alle Lichter ausknipsen, stille Nacht vs. Atemlos durch die Nacht, Plätzchen vs. Kotzen und besonderes Fest vs. „derselbe Feiermist wie das restliche Jahr“. Jetzt sollte die Entscheidung doch leicht fallen, oder?