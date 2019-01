Am 19. Januar 1919, also vor hundert Jahren, durften Frauen in Deutschland das erste Mal wählen. Was heute eine Selbstverständlichkeit ist (wenn auch nicht in allen Ländern der Welt), wurde damals nur nach langem Kampf möglich: Seit Deutschlands erster Wahl einer verfassungsgebenden Nationalversammlung 1848 in der Frankfurter wiesen Frauenrechtlerinnen immer wieder darauf hin, dass echte Freiheit nur erreicht werden könne, wenn auch Frauen politisch repräsentiert werden. Bis das dann aber auch wirklich umgesetzt wurde, vergingen noch einmal schlappe 60 Jahre. Grund genug, dass nicht nur auf offiziellen Festveranstaltungen von der Politik dem Jahrestag gedacht wurde. Auch im Netz trendete #Frauenwahlrecht. Dafür musste man allerdings erst einmal ein paar gruselige Blicke zurückwerfen: