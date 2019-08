Wer „lesbienne“ googelt, findet endlich nicht mehr nur Lesbenpornos

Wie geht es dir heute, als lesbische Frau in Frankreich? Zeigst du deine sexuelle Orientierung in der Öffentlichkeit?

Als lesbische Frau hat man oft mit sexuellen Belästigungen und Diskriminierungen zu kämpfen. Es ist manchmal schwer, das stereotype Lesben-Image in den Köpfen der Menschen zu verändern. Als ich zum ersten Mal mit meiner Frau, die damals noch meine Freundin war, ausgegangen bin, habe ich erlebt, was es bedeutet mich öffentlich als lesbisch zu outen. Damals saßen wir in einer Bar in Paris und flirteten miteinander, küssten uns und tranken Wein. Kurz darauf kamen einige Männer, die uns für sexuell verfügbar hielten und nach einem Dreier fragten. Andere Männer reagierten aggressiv, beleidigten uns. Leider war das kein Einzelfall. Im Gespräch mit anderen lesbischen Frauen habe ich gemerkt: Ich bin nicht die Einzige, der das passiert ist. Offenbar halten viele Männer lesbische Frauen für sexuell verfügbare Porno-Darstellerinnen.