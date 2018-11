Nach den unschönen Aussagen von Guido Barilla war das Unternehmen stets darauf bedacht, klar Stellung zu beziehen und Schadensbegrenzung zu betreiben. Unter anderem mit einem Ausschuss für Diversität und Inklusion. Seitdem gibt’s auch immer eine perfekte Punktzahl beim Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index, einer Initiative, die Firmen auf die Arbeitsbedingungen für LGBTQ-Mitarbeiter prüft. Dass all das natürlich auch geschickte PR-Maschinerie ist, dessen ist sich auch Zagnoli bewusst: „Glaube ich, dass große Firmen auf den Gleichberechtigungs-Zug aufspringen, um Profit zu machen? Ja, natürlich.“ Ob das auch im Fall von Barilla zutrifft sei aber auch erst einmal zweitranging, findet Zagnoli. Wichtig ist, dass sich in der Werbung überhaupt etwas tut: „Ich glaube Werbung und Kommunikation kann verändern, wie wir von uns selbst und von anderen denken. Und wenn wir es richtig machen, ist Werbung dazu in der Lage, die visuelle Sprache einer Generation umzuschreiben.“