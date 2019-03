Mit der Erwerbstätigkeit der Frau löste sich die bisherige Lösung, dass Frauen die Hausarbeit machen und Männer arbeiten, auf. Eine neue Aufteilung muss her. Die wenigen reichen Menschen delegieren die Hausarbeit an Dritte, meist an Frauen, was wieder zu einer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern führt. In ihrer Studie hat König deshalb nach fairen Alternativen gesucht und ist auf ziemlich ausgefallene Möglichkeiten gestoßen. „Ein Elternpaar hat sich darauf geeinigt, dass beide jeden Morgen für die Familie einkaufen gehen. Wenn sie sich in der Eile und im Stress nicht abgesprochen haben, hatten sie dann doppelt Butter, Spaghetti und Marmelade.” Ein anderes Paar entschied, dass die Frau die Wäsche vom Wochenende und der Mann die unter der Woche übernimmt. „Auch hier kann etwas dazwischen kommen, wie eine Grippe. Dann muss der andere einspringen.” Passiert das zu oft, kann Frust aufkommen. Denn anders als Projekte auf der Arbeit, ist Hausarbeit unendlich. Wenn ich das Klo diese Woche putze, ist es in wenigen Tagen schon wieder dreckig.