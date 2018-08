Das Ganze ist schon eine Weile her. Aber das Phänomen, als bisexuelle Frau auch in der Community unsichtbar zu sein, begegnet mir bis heute. Wie ich öffentlich gelesen werde, hängt nämlich weniger von mir und vielmehr von meinem Partner oder meiner Partnerin ab, mit denen ich mich in der Öffentlichkeit zeige. Die Formel hierfür ist ganz einfach: Küsse ich einen Mann, stehe ich auf Männer. Küsse ich eine Frau, stehe ich auf Frauen. Bisexuelle Menschen wie ich existieren nicht. Was kein Wunder ist, denn weder in den Medien, der Politik, Geschichtsschreibung, Wissenschaft, noch in der Lesben- oder Schwulenbewegung finden wir Vorbilder.