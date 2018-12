Natürlich wird genau dieser Ansatz von manchen Menschen schon verfolgt und natürlich gibt es schon ein Wort dafür, denn es gibt für alles ein Wort: „Body Neutrality“. Auch diese Körperneutralität ist bereits eine Art Bewegung, nur bisher noch mit weniger Artikeln, Blogeinträgen und Hashtags. Die Menschen, die sie vertreten, sagen: Du musst deinen Körper nicht lieben und nicht hassen, am besten denkst du einfach weniger über ihn nach, dann hast du mehr Zeit für andere Sachen. Oder, wie eine Vertreterin in einem Text des Independent zitiert wird: „Body neutrality should be rooted in not basing your worth on anything to do with your body – its abilities or its looks – because those things aren’t what make you the person you are.“