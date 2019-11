„Vorher sahst du besser aus“

Ich habe sogar meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, ob sich das heutige Schönheitsideal an der schwarzen Frau orientiert. Großer Po und volles Haar – das wird uns schwarzen Frauen zugeschrieben. Und mehr sieht man an uns nicht? Ich bin da auch noch im Selbstfindungsprozess. Eigentlich sehe ich mich nicht als Feministin, aber irgendwas brodelt da seit der Bachelorarbeit in mir. Ich musste da etwas in mir herausfordern. Da spielte so ein radikaler Schnitt, fast wie ein Neuanfang, mit hinein.