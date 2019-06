„CatcallsOfMuc“ kämpft gegen Belästigung in München

Ege und Sophia laufen zielstrebig durch die Stachus-Passagen. Ein Eimer voller bunter Kreide pendelt an Eges Arm hin und her. Sie fahren mit den Rolltreppen hoch und diskutieren kurz, wo jetzt der beste Ort für ihre Aktion wäre. Am Eingang zum U-Bahnhof angekommen nimmt Ege ein Stück Kreide und fängt an zu schreiben: „Ich war“. Sophia findet den Ort jetzt doch doof, er hört auf zu schreiben. Sophia fängt ein paar Meter daneben an: “Ich war 20, er ca. 90“.