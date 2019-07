„Deine Affäre war der mit dem wilden Sexleben, nicht du!“

so viel Nostalgie – dein erster HIV-Test! Den machst du, weil du, Getratsch sei Dank, erfahren hast, dass der Partner deines Sexpartners HIV positiv war. Ihr habt immer verhütet, aber sicher ist sicher. Du schreibst darüber abgeklärt, aber in der Situation bist du ganz schön aufgeregt, auch wenn du seit einem halben Jahr keinen Sex mehr hattest. Mit einer ausgedruckten Wegbeschreibung suchst du damals das Gesundheitsamt, schlurfst mehrmals am Eingang vorbei und huschst mit Herzschlag bis in die Haarspitzen hinein. Neun Jahre später wirst du dich selbst in deiner Küche testen können und die Scham von damals nicht mehr verstehen. Was bleibt: Die Erleichterung nach dem Ergebnis, selbst ohne Grund zur Sorge.