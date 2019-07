Auch wer sich nicht für homophob hält, ist es oft

Ich bin gerade zum Bahnhof gefahren und dort aus der Straßenbahn gestiegen. Mit lauter Musik in den Ohren gehe ich also in Richtung Halle. Bei den Bänken steht ein assliger Typ, starrt mich an, während sein Kumpel an einen Baum pisst. Plötzlich meint er irgendwas und ich –obwohl ich es schon hätte ahnen müssen – nehme einen Hörer aus dem Ohr und frage: Was? Darauf bekomme ich ein herzliches: „Schwuuuhhchteel.“ Ich meine nur: „Achso.“ und mache meine Ohren wieder zu.