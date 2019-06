„Nachdem du gekommen bist, überkommt dich das Schamgefühl“

„Manchmal wünsche ich mir wirklich, ich wäre so ne dumme Rumfickschwuppe. Einfach ohne Herz durch die Gegend vögeln und daraus mein Hochgefühl fürs Leben ziehen. Aber ich bin so nicht. Ich bin ... zu sehr Disney-Prinzessin für diese ganze Welt. Ich sage etwas, das ich sehr selten sage, aber ich hasse es, schwul zu sein. Nicht, dass die Heterowelt besser wäre, haha, sogar an die hab ich meinen Glauben verloren, darum ist mir das alles mittlerweile so egal. Am liebsten würde ich mir meine Eier abhacken, die Prostata entfernen lassen und nen künstlichen Blasenausgang legen lassen. Dann noch alles, was irgendwie mit Lust zu tun hat, betäuben und mein Leben leben.“