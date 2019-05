„Du hast in den falschen Lostopf gegriffen – und eine Hete gezogen“

Also sage ich dir jetzt die Wahrheit: Du bist verliebt. Aber nicht in diesen Jungen. Um zu erklären, was in dir vorgeht, will ich kurz etwas zitieren, das dir bekannt vorkommen könnte: „Ein utopisches Verlangen nach einer Person, die keinesfalls so existiert.“ Schon ironisch, du hast diese Worte gerade erst selbst in deinem Eintrag getippt. Aber ja, tut mir leid, kein Witz. Das ist dir wieder passiert. Du hast dich verliebt in das Bild, das du von einem Menschen gemalt hast, statt in den Menschen selbst. Keine Sorge, du bist in bester Gesellschaft. Über die Jahre wirst du feststellen, dass erschreckend viele Beziehungen auf diesem Missverhältnis basieren, egal ob homo oder hetero. Es ist wie dieser nervige Typ, der auf jeder Party viel zu hacke ist, tausend Mal „Dragostea Din Tei“ in die Playlist zieht und sich erst verpisst, nachdem er das ganze Bad vollgekotzt hat. Jeder kennt ihn, jeder hasst ihn, trotzdem taucht er immer wieder auf. Was du bisher aber nicht bemerkst: Auf deiner Party hängt noch ein anderer Gast rum, der sich zwar unauffällig gibt, aber trotzdem die Stimmung vermiest: ein Schwulenhasser. Und zwar du.