Er schreibt dich auf GayRomeo an. Du bist unerfahren und naiv, er unzufrieden in seiner Beziehung. Er projiziert all seine Sehnsüchte auf dich. Das verwirrt dich, du hast Bedenken, sagst: ,Ich mache sowas nicht.‘ Das macht dich nur noch interessanter. Er stellt dich auf ein Podest, idealisiert dich und bemüht sich so sehr um dich, dass du dir vorkommst wie die Fünftklässlerin mit den seltensten Diddl-Blockblättern. Er spricht von Liebe. Alles völlig neu für dich – und so aufregend! Dann trennen er und sein Freund sich. Ist es das jetzt etwa wirklich dein großes Liebesdebüt? Weil du das so sehr hoffst, bekommt die skeptische Stimme in deinem Hinterkopf Bühnenverbot. Du lässt dich auf den Mann ein.