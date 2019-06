„Über Jahre denkst du, Schwulsein wäre der Ursprung deiner Probleme.“

Soll ich dir was sagen? Mal wieder bist du damit nicht alleine. Unter LGBT sind Probleme mit mentaler Gesundheit weit verbreitet. Aber auch in der Community ist es ein Tabuthema und selten wird offen darüber gesprochen. In Profiltexten auf schwulen Dating-Plattformen liest du, wie Menschen in Therapie als Psychos verhöhnt werden. Und wie in der restlichen Gesellschaft darf ein „richtiger Mann“ keine Schwächen haben – schon gar keine seelischen. Psychische Erkrankungen sind ein Stigma in einer stigmatisierten Gruppe. Trotzdem liest du immer wieder Studien, die zeigen, dass LGBT häufiger Depressionen oder Angstzustände und sogar ein höheres Selbstmordrisiko haben. Der Grund dafür ist nicht, dass an ihnen, ihrer Sexualität oder ihrem Gender etwas nicht stimmt. Der Grund ist, dass vielen von uns immer wieder in die Fresse geklatscht wird: Du bist anders, falsch, abartig. Das fühlt sich furchtbar an und ist traumatisch.