„Du warst der Junge, der kein richtiger Junge ist“

Jahrelang schleppst du sie mit dir herum. Sie wecken dich mitten in der Nacht auf oder pieksen dich, während du shoppst. Sie beißen dich in Uni-Seminaren oder flüstern am Arbeitsplatz leise ins Ohr. All die kreisenden Gedanken um deine Männlichkeit lassen sich in einem Satz zusammenfassen: „Sei bloß nicht tuntig!“ Trotzdem bist du es manchmal. Nicht immer, und nicht rund um die Uhr, aber es gibt eben Momente, in denen eigentlich für jeden klar ist, dass du im Regenbogenteam spielst. Aber warum ist das so schlimm?