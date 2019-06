Wie es ist, für die eigene Sexualität gemobbt zu werden

Du wirst immer wieder Bullies und Mobbern begegnen. In der Schule, an der Uni, an Arbeitsplätzen, im Internet. Aber das Schlimmste liegt hinter dir. Ja, es wäre schön gewesen, wenn dir damals jemand zur Seite gestanden hätte. Wenn irgendjemand etwas gesagt hätte. Wenn sich jemand entschuldigt hätte. Wenn, wenn, wenn. Es war aber nicht so. Glaub mir, es lohnt sich nicht, andauernd auf diese Zeit zurückzublicken und diesen Menschen weiter Macht über dich zu geben. Mach dir klar, wie stark du warst und bist. Du hast es geschafft, da durch zu kommen und das ist, was zählt. So abgedroschen es klingt: Es wird besser. Wirklich.