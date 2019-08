Der Christopher Street Day muss wieder politisch werden

In Ländern wie Polen ist die Parade an sich schon ein politisches Statement. Dort kostet es immer noch eine Menge Mut, überhaupt loszumarschieren, weil man vorher nicht wissen kann, ob einem unterwegs ein paar Hooligans auflauern. In Westeuropa ist das nicht mehr der Fall, und darüber können wir froh sein. Das bringt aber auch eine Verantwortung mit sich, nicht nur denen gegenüber, die uns das in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben. Sondern auch für die, die nach uns kommen. Denn der Tag, an dem niemand mehr Angst vor dem Coming-Out haben muss, ist immer noch verdammt weit weg. Und wenn man auf die aktuellen Wahlumfragen in Ostdeutschland blickt, erscheint es plötzlich schon schwer genug, wenigstens den aktuellen Stand zu halten.