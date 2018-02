Wie viele Binden und Tampons braucht eine Frau pro Monat?

Aber von vorne: Athena Selman, eine demokratische Angeordnete aus Arizona, hat am Montag vor einem Komitee – bestehend aus neun Männern – einen Gesetzentwurf vorgestellt. Ihre Forderung: Jährlich sollen 80.000 Dollar bereitgestellt werden, um weiblichen Häftlingen in Arizona einen unbegrenzten Zugang zu kostenloser Monatshygiene, also Binden und Tampons, zu ermöglichen.

Denn bisher erhält jede Frau, die in Arizona in einem staatlichen Gefängnis einsitzt, monatlich zwölf Binden. Tampons werden gar nicht ausgegeben. Alles, was über die zwölf Umsonstbinden hinausgeht, müssen die Frauen (die für ihre Arbeit im Gefängnis zwischen 15 und 80 Cent in der Stunde verdienen) bezahlen, dürfen aber auch dann nie mehr als 24 Binden auf einmal besitzen.