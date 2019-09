Hunderte Australier*innen beschweren sich über blutige Binden-Werbung

Der Spot einer australischen Firma, die Monatshygiene-Artikel herstellt, zeigt, wie verklemmt unsere Gesellschaft offenbar immer noch mit dem Thema umgeht. Die Firma „Libra“ hat es tatsächlich gewagt, in einer kurzen Sequenz ihres Werbespots keine blaue Flüssigkeit auf die Binde zu träufeln, sondern rote. Zudem wird in einer Einstellung gezeigt, wie ein Blutstropfen ein Bein hinunter läuft. Der Werbespot ist Teil ihrer Kampagne #bloodnormal, die unter dem Motto „Periods are normal. Showing them should be too“ das Thema Menstruation normalisieren will.