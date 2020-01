Männer, organisiert euch besser!

Durch solche und viele weitere Situationen dieser Art entsteht ein Ungleichgewicht. Der Mann sieht sich dabei vielleicht als unabhängiges Subjekt, die Frau wäre das aber auch gerne. Stattdessen steht sie mit Stift und Kalender in der Warteschlange – verletzt, verärgert oder gar ihr Schicksal resignierend in Kauf nehmend. Dass dieses Ungleichgewicht tatsächlich existiert, zeigt sich schon in einem Bereich, der viel Organisation erfordert: dem Haushalt. Eine Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln aus dem Jahr 2019 kam zu dem Ergebnis, dass zwar das Rollenverständnis insgesamt moderner geworden ist, der Haushalt trotzdem noch vermehrt an Frauen hängen bleibt. Nur 23 Prozent der Befragten gaben an, die Aufgaben tatsächlich gemeinsam zu erledigen.