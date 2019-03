Der Titel des Buches, „I’m Every Woman“, ist der eines Songs der amerikanischen Musikerin Chaka Khan. Der Text ist den Comics vorangestellt und verweist darauf, dass all diese Einzelschicksale am Ende etwas gemeinsam haben: Ihre Basis ist die strukturelle Ungleichheit von Mann und Frau. Die Unterdrückung der Frau in einer Beziehung, ihre Degradierung zu derjenigen, die dem Mann „den Rücken stärkt“ ist traditionellen Rollenbildern geschuldet. Ebenso die Tatsache, dass ihre Intelligenz und ihr Talent oft ignoriert oder behindert werden (Albert Einstein soll Strömquist zufolge gesagt haben: „Frauen sind nicht für das abstrakte Denken geschaffen. Marie Curie ist die Ausnahme, welche die Regel bestätigt.“) Obwohl Strömquists Beispiele eher historische Extremfälle sind, kann man bis heute in vielen Beziehungen ähnliche Muster erkennen. Sogar in modernen mit eigentlich emanzipierten Partnern. Die Geschichten in „I’m Every Woman“ helfen dabei, sie zu erkennen und zu hinterfragen. Und machen außerdem noch einmal deutlich, dass der Mythos vom „männlichen Genie“ endgültig abgeschafft gehört.