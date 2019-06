Frauen, erobert euch die Straßen zurück!

Ohne Ziel und Grund streifen Maria und ich durch die Großstadt. Die Sonne knallt und die Leute drängeln sich in engen Gassen an uns vorbei. Aber heute ist das egal, denn wir lassen uns nicht hetzen. Stattdessen amüsieren wir uns über Geschäfte für Lampenschirme („so was gibt es noch?“) und diskutieren darüber, welche Symbolik mit Baugerüsten verbarrikadierte Regierungsgebäude transportieren. Nach ein paar Stunden legen wir eine Pause ein, in einem Buchladen-Café. Während ich draußen Platz nehme und die Eindrücke Revue passieren lasse, geht Maria hinein. Als sie zurückkommt, legt sie wortlos ein Buch auf den Tisch: „Flâneuese – Frauen erobern die Stadt“ von Lauren Elkin. Flaneuserie, so heißt das also, womit wir unsere Zeit verbringen! Ich bin begeistert – so wie man eben begeistert ist, wenn man für eine vermeintlich banale Beschäftigung eine wichtig klingende Bezeichnung findet. Verwinkelte Straßen erkunden, das Stadtbild unseren neugierigen Blicken unterziehen. Flanieren ist jetzt unser Ding. Zack: Buch gekauft, die neue Identität als Flaneuse gleich mit.