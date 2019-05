Am Wochenende war ich in München. Es war Hans-Sachs-Straßenfest. Ein Homo-Straßenfest mit 20 000 Besuchern! Viel mehr erzähl ich jetzt gar nicht, aber: Fürs iPhone (und mittlerweile auch Android und Blackberry) gibt es eine App, die sich Grindr nennt. Mit ihr lässt man sich via GPS orten und bekommt dann Profile von Männern, die in der Umgebung sind, angezeigt (mit ungefährer Entfernungsangabe). So, in Augsburg passiert hier ungefähr folgendes: Zirp Zirp Zirp. Und dann mal alle 2 Wochen ne Nachricht von irgendeinem ätzenden Typen. In München passierte innerhalb von zwei Tagen was ganz anderes. 32 verschiedene Typen haben mir geschrieben. Finde den Fehler (an Augsburg). Jedenfalls wurde mein Ego hübsch gepushed :>