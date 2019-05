Lass uns in die Zeitmaschine steigen. Damals, mit 14, war es das erste Mal soweit. Im Skilager haben du und eine Klassenkameradin angefangen mit Händchenhalten und Küssen. Es hat sich wohlig warm angefühlt mit ihr, du mochtest sie. Alles lief so, wie du es in Filmen und Zeitschriften gesehen und gelernt hast. Und du dachtest, du willst das. Aber irgendwas hat einfach nicht gepasst. Also gab es Teenie-Drama. Am Ende hattet ihr beide Schrammen am Herz, aber tiefe Narben blieben aus. Das sollte sich für dich wenig später ändern.