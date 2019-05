Damit bist du, auch wenn du das oft glaubst, nicht allein. Leider werden es viele niemals schaffen, sich von den Erwartungen der Menschen um sie herum zu distanzieren. Auch dich wird das an den Rand der Verzweiflung treiben. Aber ich will dir ein Zitat mit auf den Weg geben, das mir eine neue Sicht auf die Dinge eröffnet hat. RuPaul, die berühmteste Drag Queen der Welt, deren Cover von ‘It’s Raining Men‘ du ironischerweise früher oft mit deiner Mutter gehört hast, sagt: ‘What other people think of you, ain’t none of your damn business. // Was andere Menschen von dir denken, geht dich verdammt nochmal nichts an.‘ Nimm dir das zu Herzen, es lohnt sich!