Bei der Berliner Polizei löst eine Regenbogenfahne Diskussionen aus

Wird dagegen etwas unternommen?

An den Polizeischulen gibt es Aus- und Fortbildungen zu LSBTI*-Belangen, um für das Thema zu sensibilisieren. Ich gebe zum Beispiel entsprechende Kurse an der Hochschule der Polizei in Oranienburg. Bisher sind die freiwillig, aber wir arbeiten daran, dass sie in die verpflichtenden Lehrpläne aufgenommen werden.