„Lasst uns nicht die ganze Arbeit machen!“

Bis heute kämpft die LGBTQ*-Community um Gleichberechtigung – auch im Bezug auf ihre Kunst. Denn bestimmte Künstler*innen aus dem queeren Spektrum bekommen immer noch selten eine Bühne. Das Festival „Queer and Now: From Stonewall to Queerotopia“, das an diesem Wochenende in München stattfindet, möchte das ändern. Deshalb besteht das Line-up ausschließlich aus Künstler*innen, die queer, schwarz und People of Color sind. Auf dem Programm stehen Workshops, Drag-Shows, Performancekunst und eine Party. Die Organisation ist eine Zusammenarbeit von den „KammerQueers“ der Münchner Kammerspiele und dem „Beyond Color“-Kollektiv. Lola, 30, und Sheila, 25, sind daran beteiligt. Wir haben mit ihnen über Machtstrukturen und Heidi Klum gesprochen.