Theresa hat die Kampagne #NotInMyParliament in den Bundestag gebracht

Was glaubst du, warum war das so?

Es ist für jeden unangenehm, wenn man darauf hingewiesen wird, dass man sich selbst gerade diskriminierend verhält oder duldet, dass andere das tun. Und das geht auch mir selber so. Auch ich bin leider nicht gänzlich frei von Rassismen oder Sexismen. Mir passiert es auch, dass ich in bestimmte Denkweisen abrutsche – wie zum Beispiel, dass ich mich manchmal dabei ertappe, das Outfit einer Politikerin zu bewerten, was ich bei einem Politiker wahrscheinlich nicht getan hätte. Wieso ist das wichtig, was eine Frau in der Politik anhat? In dem Moment stelle auch ich die Kompetenz der Politikerin in den Hintergrund. Das muss man sich abtrainieren.