„Ich denke, dass mich Männlichkeit persönlich einschränkt“

Johann reflektiert heute häufiger, was er nur seines Geschlechts wegen macht, findet das aber schwierig: „Denn ich kann ja Mitglied im Fußballverein sein, weil es bei mir um die Ecke ist – oder ich mache es, weil es sich als Mann so gehört.“ Was den Mann also dazu motiviert, Fußball zu spielen, sei daher schwierig herauszufinden. „Ich kann ja nicht in mein Unterbewusstsein schauen, ich kann nur schwer auseinandernehmen, was mich in meiner Sozialisation geprägt hat.“