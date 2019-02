Laura war am Mittwoch ziemlich glücklich, als sie auf Twitter postete: „Leute, ich bin jetzt auch vor dem Staat Laura und weiblich.“ Die 33-jährige trans Frau nutzte eine Gesetzesänderung, die eigentlich für intergeschlechtliche Menschen im Dezember beschlossen worden ist (auch bekannt als Dritte Option). Sie erlaubt es, den Geschlechtseintrag sowie den Namen zu ändern, in dem man beim örtlichen Standesamt lediglich ein ärztliches Attest vorlegt, das eine „Variante der Geschlechtsentwicklung“ bescheinigt. Dies muss nicht begründet werden und eröffnet so auch Transmenschen eine einfachere Möglichkeit, den Namen und Geschlechtseintrag zu ändern. Der Tweet von Laura wurde von vielen Menschen kommentiert und geteilt. Im Interview erzählt sie, was dieser Schritt für sie bedeutet.