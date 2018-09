Also errichteten Licata und Lau einen Zaun zwischen den beiden Grundstücken. Um zu zeigen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen, malten sie ihn in den Regenbogenfarben an - das führte zu noch mehr Hass und bösen Kommentaren von Seiten der Nachbarn. Also ging das Paar noch einen Schritt weiter: Zusammen mit Freunden strichen die beiden Frauen die den Nachbarn zugewandte Seite ihres Hauses in Regenbogenfarben an. „Wir sind lesbisch, und wir sind hier, um zu bleiben“, schreibt Sherry Lau auf ihrer Facebookseite und postet dazu ein Foto der Aktion.