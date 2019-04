Die beiden Männer hatten die Flagge vor ihrem Haus aufgehängt. Doch dann kam Post von der Verwaltung: „Anwohner dürfen das Grundstück ohne ausdrückliche Erlaubnis des Vermieters nicht verändern, neu dekorieren […] oder irgendetwas befestigen, was das Aussehen des Gebäudes grundlegend verändert“, stand in dem Brief. Innerhalb von fünf Tagen sollten die beiden Männer die Flagge abhängen – oder aus ihrem Appartment ausziehen. Kollmann war wütend und „frustriert“, sagte er in einem Interview.