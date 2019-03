Am vergangenen Wochenende erstrahlten die Volkswagen Arena, das Rathaus und der Wissenschaftscenter „Phaeno“ in Wolfsburg schon in Regenbogenfarben. Das war Teil der Vielfaltswochen, initiiert vom VfL Wolfsburg gemeinsam mit der Stadt. Damit aber nicht genug: Beim Länderspiel der Nationalelf gegen Serbien am 20. März wird es sogar Unisex-Toiletten im Stadion geben. Nimm das, Annegret Kramp-Karrenbauer! Die CDU-Vorsitzende hatte sich beim Stockacher Narrengericht über das dritte Geschlecht lustig gemacht. Im Wolfsburger Stadion sollen sich Stadiongäste zusätzlich aussuchen dürfen, ob sie von einem männlichen, weiblichen oder diversen Ordner kontrolliert werden wollen.